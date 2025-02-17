Песков: полный доклад о переговорах РФ и США будет представлен в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков представят полный доклад о переговорах в Саудовской Аравии по возвращении в Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков отметил, что у политиков имеются все коммуникационные возможности для предоставления срочных докладов о переговорах прямо с места событий, но полный доклад будет представлен уже в Москве.
В ходе брифинга Песков рассказал, что по поручению президента РФ Владимира Путина Лавров и Ушаков вылетели в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Песков отметил, что встреча будет посвящена, прежде всего, восстановлению комплекса российско-американских отношений. Будет затронута также тема подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи президентов РФ и США.
17 февраля стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией, направленных на прекращение конфликта на Украине. Его сопровождают советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Как отмечает Reuters, российско-американские переговоры на высоком уровне станут первыми за несколько лет и призваны предшествовать встрече лидеров двух стран.