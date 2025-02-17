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Песков: полный доклад о переговорах РФ и США будет представлен в Москве

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков представят полный доклад о переговорах в Саудовской Аравии по возвращении в Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков отметил, что у политиков имеются все коммуникационные возможности для предоставления срочных докладов о переговорах прямо с места событий, но полный доклад будет представлен уже в Москве.

В ходе брифинга Песков рассказал, что по поручению президента РФ Владимира Путина Лавров и Ушаков вылетели в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Песков отметил, что встреча будет посвящена, прежде всего, восстановлению комплекса российско-американских отношений. Будет затронута также тема подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи президентов РФ и США.

17 февраля стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией, направленных на прекращение конфликта на Украине. Его сопровождают советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Как отмечает Reuters, российско-американские переговоры на высоком уровне станут первыми за несколько лет и призваны предшествовать встрече лидеров двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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