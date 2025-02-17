Песков: полный доклад о переговорах РФ и США будет представлен в Москве

17 февраля стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией, направленных на прекращение конфликта на Украине. Его сопровождают советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Как отмечает Reuters, российско-американские переговоры на высоком уровне станут первыми за несколько лет и призваны предшествовать встрече лидеров двух стран.