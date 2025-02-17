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Песков: Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина

Ведомости

В Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина 17 февраля вылетают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что 18 февраля они проведут встречу с американскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Встреча] будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», – заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков сообщил, что тема Ближнего Востока к обсуждению не запланирована, но если она будет поднята, то российская сторона обсудит и ее. Он также не стал комментировать возможное участие европейских стран во встрече.

Накануне, вечером 16 февраля, «Коммерсантъ» писал, что переговоры по Украине в Эр-Рияде запланированы на 18 февраля. Газета также назвала фамилию Лаврова как наиболее вероятного участника переговоров. При этом со стороны США ожидается участие госсекретаря Марко Рубио, советника президента по национальной безопасности Майка Уолца, а также спецпосланника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.

По данным издания Politico, представители администрации президента США Дональда Трампа уже направились в Эр-Рияд для запуска мирных переговоров между Россией и Украиной. Встреча должна состояться во вторник, как уточняют источники. Bloomberg ранее сообщил, что в ближайшие недели в Эр-Рияде может состояться встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа. По предварительным данным, российскую сторону могут представить помощник президента Юрий Ушаков и директор СВР Сергей Нарышкин. В Telegram-каналах также появлялась информация о подготовке Лаврова, но официальные лица эту информацию пока не подтвердили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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