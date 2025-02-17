Песков: Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина

По данным издания Politico, представители администрации президента США Дональда Трампа уже направились в Эр-Рияд для запуска мирных переговоров между Россией и Украиной. Встреча должна состояться во вторник, как уточняют источники. Bloomberg ранее сообщил, что в ближайшие недели в Эр-Рияде может состояться встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа. По предварительным данным, российскую сторону могут представить помощник президента Юрий Ушаков и директор СВР Сергей Нарышкин. В Telegram-каналах также появлялась информация о подготовке Лаврова, но официальные лица эту информацию пока не подтвердили.