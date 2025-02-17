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«Коммерсантъ»: переговоры по Украине в Эр-Рияде запланированы на 18 февраля

Ведомости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, на встрече будет присутствовать официальная российская делегация.

Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента по национальной безопасности Майка Уолца, а также спецпосланника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа. Ранее появились сообщения о возможном визите в Саудовскую Аравию главы российского МИДа Сергея Лаврова.

По данным издания Politico, представители администрации президента США Дональда Трампа уже направились в Эр-Рияд для запуска мирных переговоров между Россией и Украиной. Встреча должна состояться во вторник, как уточняют источники. Bloomberg ранее сообщил, что в ближайшие недели в Эр-Рияде может состояться встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа. По предварительным данным, российскую сторону могут представить помощник президента Юрий Ушаков и директор СВР Сергей Нарышкин. В Telegram-каналах также появлялась информация о подготовке Лаврова, но официальные лица эту информацию пока не подтвердили.

14 февраля Дональд Трамп публично заявил о встрече в Саудовской Аравии, где, по его словам, примут участие представители высокого уровня из России, США и Украины. Российский президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд рассматривается в качестве возможного места проведения переговоров. Власти Саудовской Аравии также выразили готовность принять саммит, но уточнили, что подготовительные работы пока не начаты, так как дата официально не утверждена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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