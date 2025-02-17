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Песков связал освобождение Уэйна с попыткой улучшения отношений РФ и США

Ведомости

Освобождение американца Байерса Калоба Уэйна, который подозревается в контрабанде наркотиков, можно рассматривать в русле попытки улучшения отношений США и РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков отметил, что в ходе переговоров представителей двух стран в Саудовской Аравии ожидается обсуждение восстановления всего комплекса российско-американских отношений. По словам Пескова, в этой связке «те или иные события как раз можно рассматривать в этом русле».

10 февраля суд в Москве арестовал американца Уэйна, подозреваемого в контрабанде наркотиков, на один месяц. Гражданин США был задержан сотрудниками таможни в аэропорту «Внуково» при проверке багажа. 15 февраля Солнцевский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уэйна. В пресс-службе судов уточнили, что американец подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. ст. 229.1 УК РФ. Суд отказался избрать ему домашний арест и заключил его под стражу.

17 февраля родители Уэйна заявили, что он сейчас находится в посольстве США и ожидает рейса домой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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