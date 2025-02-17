Песков связал освобождение Уэйна с попыткой улучшения отношений РФ и США
Освобождение американца Байерса Калоба Уэйна, который подозревается в контрабанде наркотиков, можно рассматривать в русле попытки улучшения отношений США и РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков отметил, что в ходе переговоров представителей двух стран в Саудовской Аравии ожидается обсуждение восстановления всего комплекса российско-американских отношений. По словам Пескова, в этой связке «те или иные события как раз можно рассматривать в этом русле».
10 февраля суд в Москве арестовал американца Уэйна, подозреваемого в контрабанде наркотиков, на один месяц. Гражданин США был задержан сотрудниками таможни в аэропорту «Внуково» при проверке багажа. 15 февраля Солнцевский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уэйна. В пресс-службе судов уточнили, что американец подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. ст. 229.1 УК РФ. Суд отказался избрать ему домашний арест и заключил его под стражу.
17 февраля родители Уэйна заявили, что он сейчас находится в посольстве США и ожидает рейса домой.