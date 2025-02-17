Лавров пошутил о Гренландии в контексте урегулирования конфликта на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров сделал ироничное замечание о Дании и Гренландии в ответ на вопрос журналиста о возможных компромиссах для разрешения конфликта на Украине. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
Корреспондент американского канала CNN начал свой вопрос, ссылаясь на недавние заявления администрации США о необходимости достижения серьезных компромиссов со стороны обеих сторон украинского конфликта.
Это замечание отсылает к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который в начале января заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп активно поддерживает идею о возвращении контроля над Панамским каналом.
17 февраля Сергей Лавров назвал агрессивными в отношении РФ ряд заявлений политиков на Мюнхенской конференции. По мнению Лаврова, в современном мире все больше влияния приобретают силы, которые не согласны с ходом истории и стремятся изменить ее, чтобы стать доминирующей силой на международной арене.