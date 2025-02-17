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Лавров пошутил о Гренландии в контексте урегулирования конфликта на Украине

Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров сделал ироничное замечание о Дании и Гренландии в ответ на вопрос журналиста о возможных компромиссах для разрешения конфликта на Украине. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Корреспондент американского канала CNN начал свой вопрос, ссылаясь на недавние заявления администрации США о необходимости достижения серьезных компромиссов со стороны обеих сторон украинского конфликта.

«Вы про Данию с Гренландией?» – в шутку переспросил Лавров (цитата по ТАСС).

Это замечание отсылает к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который в начале января заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп активно поддерживает идею о возвращении контроля над Панамским каналом.

17 февраля Сергей Лавров назвал агрессивными в отношении РФ ряд заявлений политиков на Мюнхенской конференции. По мнению Лаврова, в современном мире все больше влияния приобретают силы, которые не согласны с ходом истории и стремятся изменить ее, чтобы стать доминирующей силой на международной арене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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