Лавров пошутил о Гренландии в контексте урегулирования конфликта на Украине

17 февраля Сергей Лавров назвал агрессивными в отношении РФ ряд заявлений политиков на Мюнхенской конференции. По мнению Лаврова, в современном мире все больше влияния приобретают силы, которые не согласны с ходом истории и стремятся изменить ее, чтобы стать доминирующей силой на международной арене.