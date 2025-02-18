Дмитриев: тема «Северного потока - 2» не обсуждалась на переговорах с США
На переговорах с США в Эр-Рияде пока не затрагивались темы проектов СПГ и восстановления прокачки газа по сохранившейся трубе «Северного потока – 2». Об этом заявил журналистам член российской делегации в столице Саудовской Аравии, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Пока еще это не обсуждалось. То есть мы находимся только в начале диалога», – сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).
18 февраля в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры, в них участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. На встрече присутствуют Дмитриев, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам Ушакова, на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США, обсудить старт возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.
Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры в Саудовской Аравии 14 февраля, спустя два дня после полуторачасового телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.