Дмитриев: тема «Северного потока - 2» не обсуждалась на переговорах с США

18 февраля в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры, в них участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. На встрече присутствуют Дмитриев, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам Ушакова, на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США, обсудить старт возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.