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Дмитриев: тема «Северного потока - 2» не обсуждалась на переговорах с США

Ведомости

На переговорах с США в Эр-Рияде пока не затрагивались темы проектов СПГ и восстановления прокачки газа по сохранившейся трубе «Северного потока – 2». Об этом заявил журналистам член российской делегации в столице Саудовской Аравии, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Пока еще это не обсуждалось. То есть мы находимся только в начале диалога», – сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

18 февраля в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры, в них участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. На встрече присутствуют Дмитриев, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам Ушакова, на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США, обсудить старт возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры в Саудовской Аравии 14 февраля, спустя два дня после полуторачасового телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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