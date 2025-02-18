Путин проведет совещание с членами кабмина на тему диспансеризации
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, профильной темой станет диспансеризация, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это то самое совещание, которое было перенесено с прошлой недели. Профильная тема – это диспансеризация детей и взрослых, результаты по 2024 г.», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, на совещании глава государства заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, возглавляющего соответствующую рабочую группу в Госсовете, и руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаила Кузнецова. Планируется также обсуждение ряда текущих, наиболее актуальных вопросов.
Песков уточнил, что 18 февраля Путин работает в Санкт-Петербурге. В его графике запланировано несколько внутренних рабочих встреч. 19 февраля президент продолжит работу в Северной столице.