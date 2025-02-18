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Путин проведет совещание с членами кабмина на тему диспансеризации

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, профильной темой станет диспансеризация, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это то самое совещание, которое было перенесено с прошлой недели. Профильная тема – это диспансеризация детей и взрослых, результаты по 2024 г.», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, на совещании глава государства заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, возглавляющего соответствующую рабочую группу в Госсовете, и руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаила Кузнецова. Планируется также обсуждение ряда текущих, наиболее актуальных вопросов.

Песков уточнил, что 18 февраля Путин работает в Санкт-Петербурге. В его графике запланировано несколько внутренних рабочих встреч. 19 февраля президент продолжит работу в Северной столице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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