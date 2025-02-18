8 февраля Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта, отметив, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. Ранее, 24 января, президент Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. Но, как неоднократно замечали в Кремле, при подписании каких-либо договоренностей с Зеленским встает вопрос об их легитимности, так как истек срок его полномочий.