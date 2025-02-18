Кремль: Путин готов вести переговоры с Зеленским при необходимости
Президент России Владимир Путин будет готов вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если возникнет такая необходимость, но существует вопрос легитимности последнего. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», – сказал представитель Кремля.
8 февраля Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта, отметив, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. Ранее, 24 января, президент Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. Но, как неоднократно замечали в Кремле, при подписании каких-либо договоренностей с Зеленским встает вопрос об их легитимности, так как истек срок его полномочий.
18 февраля в столице Саудовской Аравии начались переговоры российской и американской делегаций. РФ представляют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров. Со стороны США на встречу прибыли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Ушаков сообщал, что на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между двумя державами, обсудить старт возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.