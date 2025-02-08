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Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», – отметил Зеленский.

По его словам, Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. Президент страны добавил, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Он уточнил, что Украина предлагает не передачу США своих месторождений полезных ископаемых, а взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, стороны обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа.

7 февраля Трамп сообщил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне. Он добавил, что также планирует поговорить с Путиным, не исключив проведение личной встречи в будущем.

24 января президент России Владимир Путин заявил российскому журналисту Павлу Зарубину, что Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. При этом, как неоднократно замечали в Кремле, при подписании каких-либо договоренностей с Зеленским встает вопрос об их легитимности, поскольку срок его полномочий истек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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