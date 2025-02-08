Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании на Украине

По его словам, Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. Президент страны добавил, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Он уточнил, что Украина предлагает не передачу США своих месторождений полезных ископаемых, а взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, стороны обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа.