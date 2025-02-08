Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», – отметил Зеленский.
По его словам, Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. Президент страны добавил, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Он уточнил, что Украина предлагает не передачу США своих месторождений полезных ископаемых, а взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, стороны обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа.
7 февраля Трамп сообщил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне. Он добавил, что также планирует поговорить с Путиным, не исключив проведение личной встречи в будущем.
24 января президент России Владимир Путин заявил российскому журналисту Павлу Зарубину, что Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. При этом, как неоднократно замечали в Кремле, при подписании каких-либо договоренностей с Зеленским встает вопрос об их легитимности, поскольку срок его полномочий истек.