Wired опроверг сообщение Маска о якобы выплате пособий 150-летним американцам

Опрошенные журналом IT-специалисты пояснили, что база данных администрации социального обеспечения США (Social security administration, SSA) создана на основе редко использующегося сейчас языка программирования COBOL, который появился более 60 лет назад. Если дата рождения лица на соцобеспечении отсутствует или указана не полностью, то формально возраст человека может быть 150 лет и больше, потому что в этом случае в качестве точки отсчета система использует 20 мая 1875 г. – день международной конференции по стандартам в Париже. При этом SSA с 2015 г. автоматически прекращает выплаты пособий лицам, достигшим 115 лет.