Wired опроверг сообщение Маска о якобы выплате пособий 150-летним американцам
Заявление бизнесмена и главы департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илона Маска о том, что в соцсфере США обнаружено мошенничество с выплатами пособий гражданам, которым якобы более 150 лет, могут быть ошибочными. Искаженные показатели в базе данных социального обеспечения вызваны особенностью старого языка их программирования, о которых молодые подчиненные Маска могли просто не знать. Об этом со ссылкой на экспертов пишет посвященный новым технологиям журнал Wired.
17 февраля глава DOGE в соцсети X сообщил, что, согласно базе данных соцобеспечения, число американцев, которые получают пособия, намного превышает число граждан США в целом, и среди них есть немало живых людей, которым якобы от 120 до 369 лет.
«Маск не предоставил никаких доказательств в поддержку своих заявлений, и эксперты быстро указали на то, что это, скорее всего, просто особенность устаревшего языка кодирования, лежащего в основе государственных платежных систем», – пишет Wired.
Опрошенные журналом IT-специалисты пояснили, что база данных администрации социального обеспечения США (Social security administration, SSA) создана на основе редко использующегося сейчас языка программирования COBOL, который появился более 60 лет назад. Если дата рождения лица на соцобеспечении отсутствует или указана не полностью, то формально возраст человека может быть 150 лет и больше, потому что в этом случае в качестве точки отсчета система использует 20 мая 1875 г. – день международной конференции по стандартам в Париже. При этом SSA с 2015 г. автоматически прекращает выплаты пособий лицам, достигшим 115 лет.
По поводу избыточного числа лиц в базе данных администрация соцобеспечения США пояснила, что 98% из них в возрасте от 100 лет не получают каких-либо пособий. Речь идет о действительно умерших людях. Обновление системы или замена ПО не проводились в связи с высокой стоимостью работ, отмечает журнал.