Маск указал на мошенничество в системе соцобеспечения США

В таблице, приведенной Маском, указано, что в системе фигурируют лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определенны возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет. В сообщении Маск высмеял этот факт сказав, что в США, должно быть, «много вампиров, получающих соцобеспечение».