Маск указал на мошенничество в системе соцобеспечения США
Согласно базе данных социального обеспечения, число американцев, которые получают соцвыплаты, намного превышает число граждан США в целом, написал предприниматель и глава департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илон Маск в социальной сети X.
В таблице, приведенной Маском, указано, что в системе фигурируют лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определенны возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет. В сообщении Маск высмеял этот факт сказав, что в США, должно быть, «много вампиров, получающих соцобеспечение».
14 февраля стало известно, что генеральные прокуроры-демократы из 14 штатов подали иск против президента США Дональда Трампа и Маска из-за якобы неконституционных полномочий последнего. В иске указывается, что DOGE возглавила усилия администрации президента по значительному сокращению штата федеральных служащих, упразднению ведомств и доступу к конфиденциальным данным. Истцы утверждают, что Трамп нарушил положение конституции о назначениях, создав неофициальное правительственное агентство DOGE без одобрения конгресса.