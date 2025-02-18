МИД РФ: для участия в переговорах ЕС должен прекратить поддержку Киева

18 февраля делегации России и США приступили к переговорам в Эр-Рияде. Со стороны РФ в столицу Саудовской Аравии прибыли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а со стороны США – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что делегации в том числе обсудят возможную встречу Путина и Трампа в конце февраля. По словам Ушакова, на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между двумя державами, обсудить старт возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.