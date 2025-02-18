МИД РФ: для участия в переговорах ЕС должен прекратить поддержку Киева
При урегулировании украинского кризиса исключена роль Евросоюза (ЕС). Если Европа желает участвовать в переговорах, она должна прекратить поддержку Киева. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
По словам замминистра, стремление Евросоюза нанести России стратегическое поражение «исключает какую-либо роль ЕС и европейских стран в предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него».
«Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто – прекратить оказание всяческой военной и иной поддержки киевскому режиму», – сказал Грушко (цитата по ТАСС).
Вечером 17 февраля, накануне переговоров России и США по Украине в Саудовской Аравии, президент Франции Эммануэль Макрон созвал «экстренный» саммит ЕС в Париже. Целью встречи была названа выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. Кроме Макрона участие в саммите приняли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В связи с французским саммитом премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против «антитрамповского формата» встреч европейских лидеров. По ее словам, США работают над достижением мира и Европа должна «внести свою лепту».
18 февраля делегации России и США приступили к переговорам в Эр-Рияде. Со стороны РФ в столицу Саудовской Аравии прибыли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а со стороны США – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что делегации в том числе обсудят возможную встречу Путина и Трампа в конце февраля. По словам Ушакова, на переговорах планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между двумя державами, обсудить старт возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.