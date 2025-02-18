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Дмитриев назвал переговоры России и США позитивными

Ведомости

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде прошли уважительно и позитивно, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в комментарии телеканалу «Россия 24».

«[Было] безусловно очень уважительное, позитивное, качественное общение», – сказал он. Дмитриев рассказал, что «длительное спокойное общение» продолжилось и за обедом. По его словам, дипломаты «узнали друг друга гораздо лучше».

Со стороны американской стороны прозвучал посыл о том, что «не могут две супердержавы не общаться, не коммуницировать, не понимать друг друга». «То есть та вот логика, которая существовала при [бывшем] президенте [США Джо] Байдене, она отторгнута. Есть новая логика, где надо общаться, надо понимать, где мы согласны в чем-то, если есть разногласия, то в чем они», – добавил глава РФПИ.

Дмитриев ранее представил журналистам данные, согласно которым американские компании потеряли свыше $300 млрд от ухода из России. Он сообщил, что статистика была показана американской делегации и для них «это было такое удивление».

18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. На встрече присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров. Переговоры продлились более четырех часов.

ТАСС со ссылкой на заявление американского госдепартамента сообщил, что Рубио и Лавров на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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