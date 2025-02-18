Дмитриев назвал переговоры России и США позитивными

Со стороны американской стороны прозвучал посыл о том, что «не могут две супердержавы не общаться, не коммуницировать, не понимать друг друга». «То есть та вот логика, которая существовала при [бывшем] президенте [США Джо] Байдене, она отторгнута. Есть новая логика, где надо общаться, надо понимать, где мы согласны в чем-то, если есть разногласия, то в чем они», – добавил глава РФПИ.