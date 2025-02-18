Дмитриев назвал переговоры России и США позитивными
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде прошли уважительно и позитивно, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в комментарии телеканалу «Россия 24».
«[Было] безусловно очень уважительное, позитивное, качественное общение», – сказал он. Дмитриев рассказал, что «длительное спокойное общение» продолжилось и за обедом. По его словам, дипломаты «узнали друг друга гораздо лучше».
Со стороны американской стороны прозвучал посыл о том, что «не могут две супердержавы не общаться, не коммуницировать, не понимать друг друга». «То есть та вот логика, которая существовала при [бывшем] президенте [США Джо] Байдене, она отторгнута. Есть новая логика, где надо общаться, надо понимать, где мы согласны в чем-то, если есть разногласия, то в чем они», – добавил глава РФПИ.
Дмитриев ранее представил журналистам данные, согласно которым американские компании потеряли свыше $300 млрд от ухода из России. Он сообщил, что статистика была показана американской делегации и для них «это было такое удивление».
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. На встрече присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров. Переговоры продлились более четырех часов.
ТАСС со ссылкой на заявление американского госдепартамента сообщил, что Рубио и Лавров на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях между странами.