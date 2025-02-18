Рубио и Лавров договорились создать механизм консультаций между РФ и США

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18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начались переговоры между делегациями России и США по вопросам восстановления двусторонних отношений. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры проходят во дворце королевской семьи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, по итогам общения делегаций в Эр-Рияде могут появиться «какие-то прикидки» по возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. / Evelyn Hockstein / Pool Photo via AP