Рубио и Лавров договорились создать механизм консультаций между РФ и США
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях между странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление американского госдепартамента.
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля, они продлились около 4,5 часа. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
По данным агентства, делегации также договорились организовать команды для начала работы над скорейшим прекращением кризиса на Украине и заложить основу для будущего сотрудничества по экономическим и инвестиционным возможностям, которые могут возникнуть по итогам завершения конфликта на Украине.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По информации Кремля, лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. После этого между делегациями стран были назначены переговоры в Эр-Рияде.