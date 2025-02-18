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Рубио и Лавров договорились создать механизм консультаций между РФ и США

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях между странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление американского госдепартамента.

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля, они продлились около 4,5 часа. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

По данным агентства, делегации также договорились организовать команды для начала работы над скорейшим прекращением кризиса на Украине и заложить основу для будущего сотрудничества по экономическим и инвестиционным возможностям, которые могут возникнуть по итогам завершения конфликта на Украине.

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По информации Кремля, лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. После этого между делегациями стран были назначены переговоры в Эр-Рияде.

Кадры переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начались переговоры между делегациями России и США по вопросам восстановления двусторонних отношений. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры проходят во дворце королевской семьи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, по итогам общения делегаций в Эр-Рияде могут появиться «какие-то прикидки» по возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начались переговоры между делегациями России и США по вопросам восстановления двусторонних отношений. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры проходят во дворце королевской семьи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, по итогам общения делегаций в Эр-Рияде могут появиться «какие-то прикидки» по возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. / Evelyn Hockstein / Pool Photo via AP

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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