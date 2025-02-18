Reuters: Лавров и Рубио обсудили будущие экономические возможности
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные направления сотрудничества в области экономики, которые могут появиться после урегулирования на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя госдепартамента.
«Рубио и Лавров договорились о будущем сотрудничестве <...> по историческим, экономическим и инвестиционным возможностям, которые могут появиться после завершения конфликта на Украине», – поясняется в сообщении агентства (цитата по ТАСС).
Переговоры делегаций России и США, за которыми следил весь мир, прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Они длились примерно 4,5 часа. «Ведомости» публиковали кадры со встречи. На них видно, как представители обеих делегаций и Саудовской Аравии сели за стол переговоров.
Россию представляли Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Со стороны США участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.
После встречи гендиректор РФПИ назвал переговоры России и США позитивными. По словам Дмитриева, общение было очень уважительным и качественным. Американская сторона выразила мнение, что «две великие супердержавы не могут не взаимодействовать, не общаться, не понимать друг друга».