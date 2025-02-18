Reuters: Лавров и Рубио обсудили будущие экономические возможности

После встречи гендиректор РФПИ назвал переговоры России и США позитивными. По словам Дмитриева, общение было очень уважительным и качественным. Американская сторона выразила мнение, что «две великие супердержавы не могут не взаимодействовать, не общаться, не понимать друг друга».