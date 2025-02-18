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Reuters: Лавров и Рубио обсудили будущие экономические возможности

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные направления сотрудничества в области экономики, которые могут появиться после урегулирования на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя госдепартамента.

«Рубио и Лавров договорились о будущем сотрудничестве <...> по историческим, экономическим и инвестиционным возможностям, которые могут появиться после завершения конфликта на Украине», – поясняется в сообщении агентства (цитата по ТАСС).

Переговоры делегаций России и США, за которыми следил весь мир, прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Они длились примерно 4,5 часа. «Ведомости» публиковали кадры со встречи. На них видно, как представители обеих делегаций и Саудовской Аравии сели за стол переговоров.

Россию представляли Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Со стороны США участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

После встречи гендиректор РФПИ назвал переговоры России и США позитивными. По словам Дмитриева, общение было очень уважительным и качественным. Американская сторона выразила мнение, что «две великие супердержавы не могут не взаимодействовать, не общаться, не понимать друг друга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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