Reuters: Келлог вскоре направится в Киев
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог отправится в Киев вечером 18 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации издания, США «не исключают» варианта предоставления помощи европейским миротворцам, которых, возможно, направят на Украину после объявления о прекращении огня.
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля, они продлились около 4,5 часа. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.