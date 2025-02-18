Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отменил визит в Саудовскую Аравию, он перенесен на 10 марта. Об этом украинский лидер сообщил в беседе со СМИ после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 февраля.
В ходе встречи Зеленский заявил, что что для его страны важны вопросы «возвращения украинцев домой» и «продовольственной безопасности». Зеленский также заявил, что Украина хочет, чтобы российско-украинский конфликт был разрешен дипломатическим путем, но «никогда не пойдет на компромисс со своей территориальной целостностью».
Зеленский 16 февраля находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Он сказал, что не планирует встречаться с представителями России или США и что Киев, скорее всего, не пригласят на переговоры. По словам Зеленского, власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.