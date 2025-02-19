Путин примет участие в мемориальных мероприятиях к годовщине смерти Собчака

Собчак в 1989 г. был избран народным депутатом СССР. В 1991 г. выиграл первые всенародные выборы мэра Ленинграда. При нем городу было возвращено имя Санкт-Петербург. В 2000 г. Собчак был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Во время поездки в Калининградскую область в ночь с 19 на 20 февраля политик скончался, у него случился сердечный приступ.