Путин примет участие в мемориальных мероприятиях к годовщине смерти Собчака
Президент России Владимир Путин примет участие в мемориальных мероприятиях к 25-летию со дня смерти бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня Путин будет вспоминать Собчака в связи с годовщиной, примет соответствующие мемориальные мероприятия», – пояснил представитель Кремля.
Путин второй день работает в Санкт-Петербурге. По словам Пескова, президент часть рабочего времени 19 февраля посвятит теме беспилотной авиации.
Собчак в 1989 г. был избран народным депутатом СССР. В 1991 г. выиграл первые всенародные выборы мэра Ленинграда. При нем городу было возвращено имя Санкт-Петербург. В 2000 г. Собчак был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Во время поездки в Калининградскую область в ночь с 19 на 20 февраля политик скончался, у него случился сердечный приступ.