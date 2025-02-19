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ARD: Зеленский намерен оставаться президентом до вступления Украины в НАТО

Ведомости

Владимир Зеленский будет «защищать свою страну», оставаясь на должности президента, пока ее не возьмут в НАТО и Евросоюз. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

По словам Зеленского, он на все готов ради мира на Украине. Россия, в свою очередь, по его словам, якобы «хочет от него избавиться» в политическом смысле.

При этом он будет не нужен в случае, если Украину возьмут в Евросоюз и НАТО. Пока этого не произошло, он будет «защищать страну», заявил он.

18 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал суверенным правом страны возможное вступление Украины в Евросоюз. Украина официально подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 г.

14 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейские власти ускорят работу по вступлению Украины в Евросоюз.

В конце октября постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщал, что НАТО не готово предоставить Киеву членство или приглашение в альянс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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