ARD: Зеленский намерен оставаться президентом до вступления Украины в НАТО
Владимир Зеленский будет «защищать свою страну», оставаясь на должности президента, пока ее не возьмут в НАТО и Евросоюз. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.
По словам Зеленского, он на все готов ради мира на Украине. Россия, в свою очередь, по его словам, якобы «хочет от него избавиться» в политическом смысле.
При этом он будет не нужен в случае, если Украину возьмут в Евросоюз и НАТО. Пока этого не произошло, он будет «защищать страну», заявил он.
18 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал суверенным правом страны возможное вступление Украины в Евросоюз. Украина официально подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 г.
14 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейские власти ускорят работу по вступлению Украины в Евросоюз.
В конце октября постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщал, что НАТО не готово предоставить Киеву членство или приглашение в альянс.