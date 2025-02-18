Песков назвал суверенным правом страны возможное вступление Украины в ЕС
Возможное вступление Украины в Евросоюз – это суверенное право любой страны. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Речь идет об экономических интеграционных процессах. Здесь никто не может ничего диктовать никакой стране, и мы не собираемся это делать», – пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, совсем другая позиция – по вопросам, связанным с безопасностью, оборонными и военными альянсами.
«Здесь у нас подход другой, и он всем хорошо известен», – отметил пресс-секретарь президента.
Украина официально подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 г. В декабре 2023 г. Совет Европейского союза принял решение начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Их пыталась заблокировать Венгрия, призывая украинскую сторону отменить сначала дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Потом процесс был приостановлен до выборов в Европарламент. 21 июня 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии.
14 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейские власти ускорят работу по вступлению Украины в Евросоюз.