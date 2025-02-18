Песков назвал суверенным правом страны возможное вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 г. В декабре 2023 г. Совет Европейского союза принял решение начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Их пыталась заблокировать Венгрия, призывая украинскую сторону отменить сначала дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Потом процесс был приостановлен до выборов в Европарламент. 21 июня 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии.