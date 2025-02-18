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Песков назвал суверенным правом страны возможное вступление Украины в ЕС

Ведомости

Возможное вступление Украины в Евросоюз – это суверенное право любой страны. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет об экономических интеграционных процессах. Здесь никто не может ничего диктовать никакой стране, и мы не собираемся это делать», – пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, совсем другая позиция – по вопросам, связанным с безопасностью, оборонными и военными альянсами.

«Здесь у нас подход другой, и он всем хорошо известен», – отметил пресс-секретарь президента.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 г. В декабре 2023 г. Совет Европейского союза принял решение начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Их пыталась заблокировать Венгрия, призывая украинскую сторону отменить сначала дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Потом процесс был приостановлен до выборов в Европарламент. 21 июня 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии.

14 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейские власти ускорят работу по вступлению Украины в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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