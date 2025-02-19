Лавров назвал Трампа «самостоятельным политиком»
Президент США Дональд Трамп – «самостоятельный политик», который привык прямо говорить о «жалких личностях», как президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, такие люди, как Трамп, «не скрывают своего мнения» о таких людях, как Зеленский.
18 февраля Трамп заявил, что он разочарован позицией Киева по отношению к усилиям США разрешить конфликт на Украине. По его словам, у украинской стороны было по крайней мере три года, чтобы начать переговоры с Россией.
Трамп также осудил отсутствие президентских выборов на Украине.