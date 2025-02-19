МИД Украины ответил на заявление Трампа о Зеленском
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никто не заставит Украину сдаться, ответив на заявление президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом глава МИДа написал в социальной сети X.
Сибига напомнил, что Украина выдержала три года военных действий на территории страны. Он отметил, что Зеленский и украинский народ не поддались «давлению».
«Мы будем отстаивать свое право на существование», – написал Сибига.
19 февраля Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social, где назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США.