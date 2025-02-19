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МИД Украины ответил на заявление Трампа о Зеленском

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никто не заставит Украину сдаться, ответив на заявление президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом глава МИДа написал в социальной сети X.

Сибига напомнил, что Украина выдержала три года военных действий на территории страны. Он отметил, что Зеленский и украинский народ не поддались «давлению».

«Мы будем отстаивать свое право на существование», – написал Сибига.

19 февраля Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social, где назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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