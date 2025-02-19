Захарова: иностранные компании должны уважать историю России
Для работы в России иностранным компаниям необходимо уважать историю страны, европейские государства должны пересмотреть свое отношение к российским журналистам. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
По мнению представителя МИДа, присутствие иностранных компаний должно быть связано с уважением истории России «и это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам».
Захарова подчеркнула, что иностранные компании сами превратили себя в инструмент «политической борьбы», когда ушли с рынков.
19 февраля Захарова сделала предположение, что Европейский союз может тоже оплатить США долг Украины в размере $350 млрд. Она прокомментировала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС уже обсуждают возможные выплаты Украине после прекращения финансовой поддержки со стороны США. Политик рассказал, что Венгрию хотят заставить выплачивать Киеву по 500 млн евро в год.