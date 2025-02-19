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Захарова: иностранные компании должны уважать историю России

Ведомости

Для работы в России иностранным компаниям необходимо уважать историю страны, европейские государства должны пересмотреть свое отношение к российским журналистам. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению представителя МИДа, присутствие иностранных компаний должно быть связано с уважением истории России «и это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам».

Захарова подчеркнула, что иностранные компании сами превратили себя в инструмент «политической борьбы», когда ушли с рынков.

19 февраля Захарова сделала предположение, что Европейский союз может тоже оплатить США долг Украины в размере $350 млрд. Она прокомментировала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС уже обсуждают возможные выплаты Украине после прекращения финансовой поддержки со стороны США. Политик рассказал, что Венгрию хотят заставить выплачивать Киеву по 500 млн евро в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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