Захарова: иностранные компании должны уважать историю России

19 февраля Захарова сделала предположение, что Европейский союз может тоже оплатить США долг Украины в размере $350 млрд. Она прокомментировала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС уже обсуждают возможные выплаты Украине после прекращения финансовой поддержки со стороны США. Политик рассказал, что Венгрию хотят заставить выплачивать Киеву по 500 млн евро в год.