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Захарова: ЕС может оплатить США долг Украины в $350 млрд

Ведомости

Европейский союз может тоже оплатить США долг Украины в размере $350 млрд. Такое предположение сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС уже обсуждают возможные выплаты Украине после прекращения финансовой поддержки со стороны США. Политик рассказал, что Венгрию хотят заставить выплачивать Киеву по 500 млн евро в год.

«Интересно, а $350 млрд долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам?» – написала Захарова.

Также российский дипломат вспомнила строки английского классика Уильяма Шекспира, переиначив их на современный манер: «нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете».

19 февраля Захарова поясняла, что контакт между представителями США и России на переговорах в Эр-Рияде был оценен обеими сторонами положительно, и это самое важное. Встреча делегаций России и США состоялась 18 февраля в одном из дворцов королевской семьи в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал переговоры, которые заняли примерно 4,5 часа, очень полезными. По его словам, стороны не только слушали, но и слышали друг друга. В результате они договорились назначить новых послов в Вашингтоне и Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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