Захарова: ЕС может оплатить США долг Украины в $350 млрд

19 февраля Захарова поясняла, что контакт между представителями США и России на переговорах в Эр-Рияде был оценен обеими сторонами положительно, и это самое важное. Встреча делегаций России и США состоялась 18 февраля в одном из дворцов королевской семьи в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал переговоры, которые заняли примерно 4,5 часа, очень полезными. По его словам, стороны не только слушали, но и слышали друг друга. В результате они договорились назначить новых послов в Вашингтоне и Москве.