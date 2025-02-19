Захарова: ЕС может оплатить США долг Украины в $350 млрд
Европейский союз может тоже оплатить США долг Украины в размере $350 млрд. Такое предположение сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она прокомментировала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС уже обсуждают возможные выплаты Украине после прекращения финансовой поддержки со стороны США. Политик рассказал, что Венгрию хотят заставить выплачивать Киеву по 500 млн евро в год.
«Интересно, а $350 млрд долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам?» – написала Захарова.
Также российский дипломат вспомнила строки английского классика Уильяма Шекспира, переиначив их на современный манер: «нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете».
19 февраля Захарова поясняла, что контакт между представителями США и России на переговорах в Эр-Рияде был оценен обеими сторонами положительно, и это самое важное. Встреча делегаций России и США состоялась 18 февраля в одном из дворцов королевской семьи в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал переговоры, которые заняли примерно 4,5 часа, очень полезными. По его словам, стороны не только слушали, но и слышали друг друга. В результате они договорились назначить новых послов в Вашингтоне и Москве.