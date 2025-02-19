Орбан сообщил о предложении ЕС выплатить 500 млн евро для Украины

12 февраля Орбан предложил отменить санкции, которые ЕС ввел в отношении России в энергетической сфере. Такие ограничения, по мнению политика, наносят вред не только РФ, но и самим странам ЕС, которым приходится платить за газ больше. Венгерский премьер считает, что источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от санкций.