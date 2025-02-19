Орбан сообщил о предложении ЕС выплатить 500 млн евро для Украины
ЕС уже обсуждает размеры помощи Украине после прекращения поддержки от США и хочет, чтобы Венгрия выделяла на это 500 млн евро в год. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова публикует газета Magyar Nemzet.
«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов в год», – пояснил Орбан.
По мнению венгерского премьера, об этом сейчас не может быть и речи, ведь Украина не выполнила условия, необходимые для вступления в ЕС.
12 февраля Орбан предложил отменить санкции, которые ЕС ввел в отношении России в энергетической сфере. Такие ограничения, по мнению политика, наносят вред не только РФ, но и самим странам ЕС, которым приходится платить за газ больше. Венгерский премьер считает, что источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от санкций.
20 декабря 2024 г. Орбан рассказывал, что Венгрии удалось договориться с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки газа. Он отмечал, что после этого его страна теперь находится в «безопасном положении».