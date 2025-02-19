Захарова отметила позитивную тональность переговоров в Эр-Рияде

Лавров, в свою очередь, заявил на пресс-конференции, что общение с представителями США оказалось «очень полезным», добавив, что обе стороны не только слушали друг друга, но и действительно слышали. Стороны также договорились назначить новых послов в Вашингтоне и Москве.