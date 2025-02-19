Захарова отметила позитивную тональность переговоров в Эр-Рияде
Представители России и США позитивно оценили завершившиеся двусторонние переговоры, которые прошли в Эр-Рияде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Самое главное, что контакт состоялся, и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности, в конструктивной тональности», – пояснила дипломат в эфире радио Sputnik.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа, с небольшим перерывом.
На переговорах не была определена дата встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, но Уолтц после завершения встречи отметил, что Трамп намерен действовать «очень быстро» в рамках обсуждения ситуации на Украине.
Лавров, в свою очередь, заявил на пресс-конференции, что общение с представителями США оказалось «очень полезным», добавив, что обе стороны не только слушали друг друга, но и действительно слышали. Стороны также договорились назначить новых послов в Вашингтоне и Москве.
Рубио после переговоров признал, что «одного телефонного звонка и одной встречи недостаточно для установления прочного мира», но добавил, что это был значимый шаг вперед в двусторонних отношениях.