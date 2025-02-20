Трамп: время для выборов на Украине настало
Пришло время для проведения выборов на Украине, заявил президент США Дональд Трамп пресс-пулу Белого дома.
Он подчеркнул, что в республике «давно не было выборов».
«Замечательно говорить: "Знаете, мы не можем провести выборы". Но пришло время для выборов», – заявил Трамп (цитата по ТАСС).
19 февраля Трамп в социальной сети Truth Social назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за его отказа проводить в стране президентские выборы. Американский лидер также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, в котором у Украины никогда не было шансов на победу и который республика не может урегулировать без США. Трамп подчеркнул, что с 2022 г. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, хотя Штаты ничего не получат взамен. По его словам, украинский президент признает, что большая часть средств, направленных США, «пропала».
18 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет готов вести переговоры с Зеленским при необходимости, но существует вопрос легитимности последнего. 24 января Путин также говорил журналисту Павлу Зарубину, что Москва готова к переговорам по украинскому вопросу, но при подписании каких-либо договоренностей с Зеленским встает вопрос об их легитимности, так как истек срок его полномочий.
18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры. РФ представляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Со стороны США на встречу прибыли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.