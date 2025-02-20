Трамп: время для выборов на Украине настало

19 февраля Трамп в социальной сети Truth Social назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за его отказа проводить в стране президентские выборы. Американский лидер также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, в котором у Украины никогда не было шансов на победу и который республика не может урегулировать без США. Трамп подчеркнул, что с 2022 г. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, хотя Штаты ничего не получат взамен. По его словам, украинский президент признает, что большая часть средств, направленных США, «пропала».