Трамп намерен вернуться к вопросу сделки с Киевом по полезным ископаемым
Президент США Дональд Трамп намерен вернуться к вопросу возможной сделки с Киевом о добыче полезных ископаемых на Украине. Американский лидер заявил об этом в беседе с прессой на борту президентского самолета.
«Думаю, я воскрешу ее. Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее, или будет не слишком весело», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
В феврале Трамп предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
16 февраля Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Америке 50% прав на редкоземельные минералы республики в обмен на военную помощь. По словам источников издания, Вашингтон намеревался получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался. 17 февраля The Economist, ссылаясь на три источника, сообщил, что во время встречи с Зеленским в Киеве министр финансов США Скотт Бессент дал украинскому лидеру лишь час для размышлений о сделке насчет редкоземельных металлов.
12 февраля Зеленский говорил, что Киев и американские компании могут инвестировать в совместную добычу полезных ископаемых на Украине. По его словам, для Украины совместная добыча означает новые рабочие места, а для западных компаний – доходы.