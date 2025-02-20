Трамп намерен вернуться к вопросу сделки с Киевом по полезным ископаемым

16 февраля Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Америке 50% прав на редкоземельные минералы республики в обмен на военную помощь. По словам источников издания, Вашингтон намеревался получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался. 17 февраля The Economist, ссылаясь на три источника, сообщил, что во время встречи с Зеленским в Киеве министр финансов США Скотт Бессент дал украинскому лидеру лишь час для размышлений о сделке насчет редкоземельных металлов.