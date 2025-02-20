У Путина состоится международный телефонный разговор

Вечером 12 февраля президент России провел продолжительный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Их беседа заняла полтора часа. Сообщалось, что в ходе разговора Путин пригласил своего американского коллегу посетить Москву. После этого 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Президент их высоко оценил, пояснив, что с удовольствием встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, но встреча должна быть подготовлена.