У Путина состоится международный телефонный разговор
У президента России Владимира Путина во второй половине дня 20 февраля состоится международный телефонный разговор. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Президент РФ сегодня будет работать в Кремле. По словам Пескова, у главы государства запланировано много рабочих встреч, большинство из которых пройдут в закрытом режиме. Путин будет общаться с представителями Федерации еврейских общин России Александром Бородой и Берлом Лазаром.
«Также сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня», – добавил представитель Кремля.
Вечером 12 февраля президент России провел продолжительный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Их беседа заняла полтора часа. Сообщалось, что в ходе разговора Путин пригласил своего американского коллегу посетить Москву. После этого 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Президент их высоко оценил, пояснив, что с удовольствием встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, но встреча должна быть подготовлена.