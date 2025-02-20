Песков не исключил продолжения обмена заключенными между Россией и США
Обсуждение обмена заключенными между Россией и США находится в повестке дня двусторонних отношений стран, нельзя исключать продолжение такого обмена. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам, безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя», – уточнил Песков.
12 февраля США объявили об освобождении в рамках обмена с Россией основателя криптобиржи BTC-e россиянина Александра Винника. На следующий день он прибыл в Россию из Стамбула. Винника арестовали по запросу США в ходе отдыха в Греции в 2017 г. Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Кроме того, обвинения против Винника выдвинули во Франции и России. Приговор ему должны были вынести в июне 2025 г., но дело закрыли 12 февраля. Россиянина также убрали из базы розыска МВД РФ.
Российская сторона в рамках обмена передала США бывшего преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля. Он был обвинен в стране в перевозке и контрабанде наркотиков после обнаружения в его багаже марихуаны и гашишного масла. В июне 2022 г. Химкинский суд Москвы приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры по вопросам восстановления российско-американских отношений. Россию на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.