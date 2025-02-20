Что Путин думает о переговорах с США

Что Путин думает о переговорах с СШАЦель встречи в Эр-Рияде – возобновление диалога двух стран, а он сам готов к встрече с Трампом
Владимир Путин 19 февраля в рабочей поездке в Санкт-Петербурге впервые подробно прокомментировал журналистам итоги переговоров в Эр-Рияде, которые накануне провели российская и американская делегации. Президент сказал, что ему доложили о прошедших переговорах, которые с российской стороны вели глава МИДа Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Он оценил эти переговоры «высоко, результат есть».
Было решено возобновить работу дипломатических ведомств, сказал президент: «Постоянные выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят. Если так пойдет дальше, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства». Кроме того, был сделан первый шаг, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям: это и Ближний Восток – в частности, присутствие России в Сирии, израильское урегулирование, экономика, энергетика, космос. «Все это было предметом обсуждения», – сказал он, добавив, что беседа была доброжелательной. Ему сказали, поделился Путин, что «с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом, во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы».
Высказался президент и по поводу желания европейцев участвовать в переговорах по Украине. Путин подчеркнул, что целью и предметом прошедших переговоров в Эр-Рияде было именно восстановление отношений между Россией и США. Без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы невозможно.
По его словам, Россия никогда не отказывалась от диалога с европейцами и от разговора с Украиной, которая публично вышла из переговоров в Стамбуле в марте 2022 г. «И мы готовы вернуться за стол переговоров», – сказал он. Если говорить о «союзниках» США, то «они сами виноваты», напомнил президент: Россию обвиняли во вмешательстве в выборы, когда Дональд Трамп был избран на первый срок. «В ходе этой [уже нынешней] предвыборной кампании все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США, дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов. Мы, со своей стороны, конечно, было ясно, кому мы симпатизируем. Но мы не позволяли себе вмешиваться», – сказал президент, добавив, что удивляется сдержанности Трампа в отношении их союзников, которые вели себя «хамским образом».
США продолжают работать со своими союзниками, отметил Путин. В частности, спецпредставитель по Украине Кит Келлог находится на Украине, а до этого он встречался с европейцами. Но у нас есть вопрос о продлении договора СНВ-3, который истекает через год, а этот вопрос должны решать Россия и США. Что касается переговорного процесса, то США исходят из того, что они будут происходить при участии России и Украины, подчеркнул Путин: «Никто Украину из этого процесса не исключает».
Удар по чужой собственности
Президент также прокомментировал удар со стороны Украины по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. По его мнению, украинские военные не могли самостоятельно нанести удар, кто-то из их западных союзников предоставил им соответствующую информацию. Президент сказал, что «на этом объекте не было и до сих пор нет российских средств ПВО». Акционерами КТК являются американские и европейские компании. Россия же предоставляет «услугу» Казахстану и тем партнерам, которые работают в Казахстане. При этом восстановить этот объект быстро невозможно, поскольку там пострадало европейское оборудование. Сейчас европейцы ввели санкции, в том числе ввели запрет поставок в Россию западного оборудования в сфере нефте- и газодобычи. «Что это значит? Это значит, что два дня назад украинские вооруженные силы нанесли удар, а через два дня европейцы объявили о том, что отремонтировать эту станцию невозможно, потому что основное оборудование европейского производства, в том числе немецкой компании Siemens», – сказал президент.
Встреча с Трампом должна быть подготовлена, отметил президент России: «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись. <...> Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора». По его словам, нужно добиться, чтобы стороны «подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке». Он напомнил об обещаниях Трампа урегулировать конфликт на Украине быстро, но после того как тот стал президентом и стал получать информатизацию от спецслужб, то сказал, что потребуется полгода.
«Нужно какое-то время. Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу», – сказал Путин.
Существует значительный запрос на возобновление сотрудничества и «реанимацию» российско-американских отношений, которые сейчас находятся в низкой точке, отмечает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Высокая оценка переговоров в Эр-Рияде Путиным говорит о том, что контакты будут продолжаться, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Для начала стороны нормализуют работу диппредставительств, а в дальнейшем начнется подготовка встречи двух президентов. По словам эксперта, переговорный процесс будет и дальше развиваться, в том числе по украинскому треку, но прямой разговор России и Украины пока не начинается. Это, поясняет Лукьянов, будет зависеть от того, что именно готовы США предложить Киеву и что хотят от него потребовать.
На сегодняшний день можно говорить как минимум о восстановлении полноформатного диалога между Россией и США, сказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он уточнил, что взаимодействие может быть восстановлено на разных уровнях, включая восстановление каналов коммуникаций и работы дипведомств. «На пути восстановления все это очень важно в целом», – подчеркнул эксперт. Дальнейший прогресс, продолжает Кортунов, зависит от политической воли, которая может быть проявлена сторонами. При этом прогресс нынешних попыток, в частности, зависит от того, удастся ли сторонам достичь понимания в вопросе украинского урегулирования, резюмировал эксперт.