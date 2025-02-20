Что Путин думает о переговорах с США

Было решено возобновить работу дипломатических ведомств, сказал президент: «Постоянные выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят. Если так пойдет дальше, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства». Кроме того, был сделан первый шаг, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям: это и Ближний Восток – в частности, присутствие России в Сирии, израильское урегулирование, экономика, энергетика, космос. «Все это было предметом обсуждения», – сказал он, добавив, что беседа была доброжелательной. Ему сказали, поделился Путин, что «с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом, во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы».