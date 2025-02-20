The Economist: Трамп хочет избавиться от Зеленского
Украинские элиты опасаются, что президент США Дональд Трамп хочет не столько проведения президентских выборов в республике, сколько избавиться от лидера страны Владимира Зеленского. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
«Господин Трамп, похоже, хочет избавиться от господина Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает трудным человеком. Речь идет не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского», – рассказал The Economist бывший дипломат.
В то же время многие украинцы явно разочарованы своим президентом, отмечает издание. Опрос, проведенный The Economist, показывает, что хотя Зеленский остается самым популярным политиком республики на данный момент, он проиграет на будущих выборах с перевесом от 30% до 65% экс-главнокомандующему вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному. Кроме того, сообщает журнал, в январе общественный опрос показал, что доверие к президенту упало до 52%, что является самым низким показателем с февраля 2022 г.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. Российские власти неоднократно заявляли, что Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку срок его полномочий истек. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что теперь любые подписанные с Зеленским соглашения, в том числе об урегулировании конфликта, не будут иметь законной силы.
19 февраля Трамп в социальной сети Truth Social назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Он также заявил, что политик «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Киев не может урегулировать без США.