Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

The Economist: Трамп хочет избавиться от Зеленского

Ведомости

Украинские элиты опасаются, что президент США Дональд Трамп хочет не столько проведения президентских выборов в республике, сколько избавиться от лидера страны Владимира Зеленского. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Господин Трамп, похоже, хочет избавиться от господина Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает трудным человеком. Речь идет не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского», – рассказал The Economist бывший дипломат.

В то же время многие украинцы явно разочарованы своим президентом, отмечает издание. Опрос, проведенный The Economist, показывает, что хотя Зеленский остается самым популярным политиком республики на данный момент, он проиграет на будущих выборах с перевесом от 30% до 65% экс-главнокомандующему вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному. Кроме того, сообщает журнал, в январе общественный опрос показал, что доверие к президенту упало до 52%, что является самым низким показателем с февраля 2022 г.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. Российские власти неоднократно заявляли, что Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку срок его полномочий истек. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что теперь любые подписанные с Зеленским соглашения, в том числе об урегулировании конфликта, не будут иметь законной силы.

19 февраля Трамп в социальной сети Truth Social назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Он также заявил, что политик «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Киев не может урегулировать без США.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных