The Economist: Трамп хочет избавиться от Зеленского

В то же время многие украинцы явно разочарованы своим президентом, отмечает издание. Опрос, проведенный The Economist, показывает, что хотя Зеленский остается самым популярным политиком республики на данный момент, он проиграет на будущих выборах с перевесом от 30% до 65% экс-главнокомандующему вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному. Кроме того, сообщает журнал, в январе общественный опрос показал, что доверие к президенту упало до 52%, что является самым низким показателем с февраля 2022 г.