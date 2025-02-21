Республиканцы США внесли законопроект о полном выходе страны из ООН

Сенатор Майкл Ли, который представил законопроект, заявил, что ООН превратилась в место для нападок на США и их союзников и страна должна прекратить финансирование этой организации. По мнению сенатора, согласно политике Трампа, США должны выйти из организации, чтобы поставить в приоритет альянсы, которые обеспечивают безопасность страны.