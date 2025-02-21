Республиканцы США внесли законопроект о полном выходе страны из ООН
Республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН в связи с опасениями по поводу того, что организация не продвигает интересы США и не соответствует программе президента страны Дональда Трампа «Америка прежде всего», сообщает Fox News.
Законопроект предполагает прекращение членства США в организации и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств ООН.
Сенатор Майкл Ли, который представил законопроект, заявил, что ООН превратилась в место для нападок на США и их союзников и страна должна прекратить финансирование этой организации. По мнению сенатора, согласно политике Трампа, США должны выйти из организации, чтобы поставить в приоритет альянсы, которые обеспечивают безопасность страны.
Ли также задался вопросом, чего достигла ООН за годы своего существования. Он подчеркнул, что несмотря на внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемию.
4 февраля Трамп подписал указ, выводящий США из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В Белом доме посчитали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека».