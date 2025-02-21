Лукашенко предположил возможную попытку США столкнуть РФ с Китаем

«Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что Россия не должна этого допустить.