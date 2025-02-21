Лукашенко предположил возможную попытку США столкнуть РФ с Китаем
Не стоит обольщаться отношениями США и России, Америка может попытаться столкнуть РФ с Китаем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область. Его слова приводит «БелТА».
Лукашенко обратил внимание на изменение политической обстановки, «которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее».
«Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что Россия не должна этого допустить.
16 февраля The New York Times (NYT) писала, что США и Белоруссия могут заключить сделку, в рамках которой Вашингтон ослабит санкции против Минска, а республика освободит «множество» политических заключенных.
12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели первый с 2020 г. телефонный разговор, который продолжался полтора часа. В частности, они обсуждали урегулирование конфликта на Украине. 18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде. Делегации условились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – страны назначат представителей для работы в группе, после чего начнутся соответствующие регулярные консультации.