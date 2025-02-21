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Лукашенко предположил возможную попытку США столкнуть РФ с Китаем

Ведомости

Не стоит обольщаться отношениями США и России, Америка может попытаться столкнуть РФ с Китаем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область. Его слова приводит «БелТА».

Лукашенко обратил внимание на изменение политической обстановки, «которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее».

«Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что Россия не должна этого допустить.

16 февраля The New York Times (NYT) писала, что США и Белоруссия могут заключить сделку, в рамках которой Вашингтон ослабит санкции против Минска, а республика освободит «множество» политических заключенных.

12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели первый с 2020 г. телефонный разговор, который продолжался полтора часа. В частности, они обсуждали урегулирование конфликта на Украине. 18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде. Делегации условились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – страны назначат представителей для работы в группе, после чего начнутся соответствующие регулярные консультации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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