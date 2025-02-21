Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

До этого, 11 декабря, они обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Сирии и вокруг Украины. Также поднимались вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита Путин в республику в мае 2024 г.