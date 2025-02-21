Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Ведомости

Президент России Владимир Путин только что провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что сообщение по разговору будет дано позже.

«Путин работает в Москве в Кремле. Он провел только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Наши союзники и партнеры», – прокомментировал представитель Кремля.

В последний раз СМИ писали о разговоре Путина и Мирзиёева 19 декабря 2024 г. Тогда глава республики выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова. Разговор прошел по инициативе Узбекистана.

Кроме того, Мирзиёев поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года. Лидеры подтвердили стремление развивать взаимовыгодные связи между странами по всем направлениям.

До этого, 11 декабря, они обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Сирии и вокруг Украины. Также поднимались вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита Путин в республику в мае 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных