Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Президент России Владимир Путин только что провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что сообщение по разговору будет дано позже.
«Путин работает в Москве в Кремле. Он провел только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Наши союзники и партнеры», – прокомментировал представитель Кремля.
В последний раз СМИ писали о разговоре Путина и Мирзиёева 19 декабря 2024 г. Тогда глава республики выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова. Разговор прошел по инициативе Узбекистана.
Кроме того, Мирзиёев поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года. Лидеры подтвердили стремление развивать взаимовыгодные связи между странами по всем направлениям.
До этого, 11 декабря, они обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Сирии и вокруг Украины. Также поднимались вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита Путин в республику в мае 2024 г.