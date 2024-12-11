Путин и президент Узбекистана обсудили партнерство двух стран

Путин был в Узбекистане 26–27 мая. Лидеры обсуждали возможности развития сотрудничества в энергетике, в том числе атомной, сельском хозяйстве, инновациях и миграции. Согласно узбекистанским данным, товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2023 г. достиг $10 млрд, а в ходе встречи президенты поставили цель сразу в $30 млрд. По окончании переговоров профильные министры заключили также ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения. Председатель правления «Сбера» Герман Греф подписал документ по сотрудничеству в области туризма с соответствующим узбекистанским комитетом.