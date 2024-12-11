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Путин и президент Узбекистана обсудили партнерство двух стран

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Сирии и вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита Путин в республику в мае 2024 г.

Путин был в Узбекистане 26–27 мая. Лидеры обсуждали возможности развития сотрудничества в энергетике, в том числе атомной, сельском хозяйстве, инновациях и миграции. Согласно узбекистанским данным, товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2023 г. достиг $10 млрд, а в ходе встречи президенты поставили цель сразу в $30 млрд. По окончании переговоров профильные министры заключили также ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения. Председатель правления «Сбера» Герман Греф подписал документ по сотрудничеству в области туризма с соответствующим узбекистанским комитетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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