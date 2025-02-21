Песков: итоги спецоперации подводить рано

Как отметил гендиректора ВЦИОМ Валерий Федоров, в начале спецоперации ее проведение поддерживали более 73% россиян, а в конце 2024 г. – около 66%. В 2022 г. сложными моментами стали начало частичной мобилизации (67,3%) и отвод российских войск на левый берег Днепра (65,3%), в 2023 г. – атаки беспилотников на Москву (64,1%), а в прошлом году – вторжение ВСУ в Курскую область (63,1%).