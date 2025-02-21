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Песков: итоги спецоперации подводить рано

Ведомости

Итоги спецоперации на Украине подводить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли итоги или заявления российского лидера Владимира Путина к третьей годовщине боевых действий.

«Специальных форматов не предусмотрено, итоги подводить рано, специальная военная операция продолжается, все цели, которые поставлены главой государства – верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты», – сказал Песков.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

В Кремле заявляют, что Россия завершит боевые действия, когда достигнет поставленных целей. Военная операция была объявлена президентом с целью денацификации, демилитаризации соседней страны, а также защиты населения Донбасса.

«Ведомости» со ссылкой на доклад Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) писали, что более половины опрошенных россиян (58%) считают, что спецоперация скорее сплотила российское общество. Противоположного мнения придерживаются 25% респондентов, а позиции о том, что военные действия никак не повлияли на отношения между людьми, – каждый 10-й гражданин России (10%).

Как отметил гендиректора ВЦИОМ Валерий Федоров, в начале спецоперации ее проведение поддерживали более 73% россиян, а в конце 2024 г. – около 66%. В 2022 г. сложными моментами стали начало частичной мобилизации (67,3%) и отвод российских войск на левый берег Днепра (65,3%), в 2023 г. – атаки беспилотников на Москву (64,1%), а в прошлом году – вторжение ВСУ в Курскую область (63,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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