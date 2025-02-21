Песков: итоги спецоперации подводить рано
Итоги спецоперации на Украине подводить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли итоги или заявления российского лидера Владимира Путина к третьей годовщине боевых действий.
«Специальных форматов не предусмотрено, итоги подводить рано, специальная военная операция продолжается, все цели, которые поставлены главой государства – верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты», – сказал Песков.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
В Кремле заявляют, что Россия завершит боевые действия, когда достигнет поставленных целей. Военная операция была объявлена президентом с целью денацификации, демилитаризации соседней страны, а также защиты населения Донбасса.
«Ведомости» со ссылкой на доклад Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) писали, что более половины опрошенных россиян (58%) считают, что спецоперация скорее сплотила российское общество. Противоположного мнения придерживаются 25% респондентов, а позиции о том, что военные действия никак не повлияли на отношения между людьми, – каждый 10-й гражданин России (10%).
Как отметил гендиректора ВЦИОМ Валерий Федоров, в начале спецоперации ее проведение поддерживали более 73% россиян, а в конце 2024 г. – около 66%. В 2022 г. сложными моментами стали начало частичной мобилизации (67,3%) и отвод российских войск на левый берег Днепра (65,3%), в 2023 г. – атаки беспилотников на Москву (64,1%), а в прошлом году – вторжение ВСУ в Курскую область (63,1%).