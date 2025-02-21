Большинство россиян назвало спецоперацию сплотившим общество событием

Большинство россиян назвало спецоперацию сплотившим общество событиемОсновной показатель этого – выросшие с ее начала рейтинги власти, считают социологи
Более половины опрошенных россиян (58%) полагает, что специальная военная операция скорее сплотила российское общество. Противоположного мнения придерживается 25% респондентов, а позиции о том, что военные действия никак не повлияли на отношения между людьми, – каждый десятый гражданин России (10%). Затруднились дать ответ 7%. Это следует из февральского аналитического доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Доклад посвящен третьей годовщине с начала спецоперации (24 февраля 2022 г.). В него вошло несколько исследований, проведенных с 2022 по 2024 г. В каждом телефонном опросе приняло участие 1600 совершеннолетних россиян.
В начале спецоперации ее поддерживало более 73% россиян, а в конце 2024 г. – около 66%, отметил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. В 2022 г. сложными моментами стали начало частичной мобилизации (67,3%) и отвод российских войск на левый берег Днепра (65,3%), в 2023 г. – атаки беспилотников на Москву (64,1%), а в прошлом году – вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область (63,1%).
С началом спецоперации возросло одобрение деятельности президента Владимира Путина, говорится в докладе. Если в феврале 2022 г. его поддерживали 66% россиян, то через месяц, в марте, этот показатель вырос до 78%. В сложные моменты одобрение тоже было высоким. Во время отвода российских войск на левый берег Днепра и вторжения ВСУ в Курскую область главу государства поддерживало 75% опрошенных, а когда Москву атаковали беспилотники – 74%.
С течением спецоперации в России стало больше людей, которые оказывали помощь военнослужащим и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Если в ноябре 2022 г. таких было только половина опрошенных (51%), то в ноябре прошлого года – 67% респондентов. Эта помощь стала «новой социальной нормой», отметили во ВЦИОМе.
Близко ли окончание спецоперации
«Сколько потребуется времени [на урегулирование конфликта], я сейчас не готов ответить», – заявил президент России Владимир Путин 19 февраля. Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, говорил о коротких сроках решения, напомнил Путин. Но сейчас на посту президента Трамп начал получать «объективную информацию» и изменил свою позицию, отметил глава РФ. «Он сказал: да, потребуется полгода», – уточнил Путин.
Общество действительно консолидировалось в результате конфликта, основной показатель этого – выросшие рейтинги власти, заявил «Ведомостям» социолог Денис Волков. «Это результат ралли вокруг флага или национально-патриотической консолидации», – сказал он. По словам эксперта, те, кто придерживается оптимизма и гордости за страну, дают более позитивные оценки ситуации. Другие же испытывают негативные эмоции, чувствуют давление и в меньшей степени ощущают себя свободными, продолжил Волков.
«Получается некоторый парадокс: общество сплотилось и больше людей поддерживает власть. Одновременно с этим большинство и меньшинство сегодня оказываются гораздо дальше друг от друга, хуже понимают друг друга», – подытожил он.
По мнению ведущего аналитика фонда «Общественное мнение» Григория Кертмана, результаты опроса ВЦИОМа выглядят правдоподобно. Некоторые люди могли говорить о сплочении общества на фоне спецоперации, считая эти ответы социально одобряемыми, но вряд ли их число превышает несколько процентных пунктов, добавил он. Социолог Сергей Белановский полагает, что российское общество сплотилось в смысле готовности к коллективным действиям и взаимовыручке. Впрочем, по его мнению, со временем этот порыв стал немного угасать. Если же называть сплочением единое идеологическое мнение, то с этим тезисом тоже можно согласиться, хотя немаловажную роль в его формировании сыграли средства массовой информации, сказал он.