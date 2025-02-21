Большинство россиян назвало спецоперацию сплотившим общество событием

По мнению ведущего аналитика фонда «Общественное мнение» Григория Кертмана, результаты опроса ВЦИОМа выглядят правдоподобно. Некоторые люди могли говорить о сплочении общества на фоне спецоперации, считая эти ответы социально одобряемыми, но вряд ли их число превышает несколько процентных пунктов, добавил он. Социолог Сергей Белановский полагает, что российское общество сплотилось в смысле готовности к коллективным действиям и взаимовыручке. Впрочем, по его мнению, со временем этот порыв стал немного угасать. Если же называть сплочением единое идеологическое мнение, то с этим тезисом тоже можно согласиться, хотя немаловажную роль в его формировании сыграли средства массовой информации, сказал он.