В Кремле прокомментировали инициативу США о выходе из ООН
При всех очевидных неэффективностях ООН на фоне современных вызовов замены этой организации не существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу республиканцев по выходу из организации.
«Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы. Мы все-таки исходим из руководящей роли ООН. <...> Главное, что, по всей видимости, не существует сейчас объективной возможности создать ей какой-то альтернативы», – заявил официальный представитель Кремля.
21 февраля республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН в связи с опасениями по поводу того, что организация не продвигает интересы США и не соответствует программе президента страны Дональда Трампа «Америка прежде всего». Законопроект предполагает прекращение членства США в организации и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств ООН.
Сенатор Майкл Ли, который представил законопроект, заявил, что ООН превратилась в место для нападок на США и их союзников и страна должна прекратить финансирование этой организации. По мнению сенатора, согласно политике Трампа, США должны выйти из организации, чтобы поставить в приоритет альянсы, которые обеспечивают безопасность страны.
4 февраля Трамп подписал указ, выводящий США из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В Белом доме посчитали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека».