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Путин и Мирзиёев отметили существенный рост товарооборота между странами

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора отметили рост товарооборота между двумя странами и успешную реализацию совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры России и Узбекистана выразили удовлетворение динамикой двустороннего сотрудничества, которое активно развивается по всем направлениям. Они подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении стратегического партнерства, активизации взаимодействия по линии правительств, профильных министерств и ведомств двух стран.

21 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел переговоры с Мирзиёевым. До этого СМИ писали о разговоре президентов двух стран 19 декабря 2024 г. Тогда Мирзиёев выразил Путину соболезнования из-за гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова. Разговор состоялся по инициативе Узбекистана.

Мирзиёев также поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам 2024 г. Лидеры подтвердили стремление развивать взаимовыгодные связи между государствами по всем направлениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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