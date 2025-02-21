Путин и Мирзиёев отметили существенный рост товарооборота между странами

21 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел переговоры с Мирзиёевым. До этого СМИ писали о разговоре президентов двух стран 19 декабря 2024 г. Тогда Мирзиёев выразил Путину соболезнования из-за гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова. Разговор состоялся по инициативе Узбекистана.