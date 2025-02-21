Путин и Мирзиёев отметили существенный рост товарооборота между странами
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора отметили рост товарооборота между двумя странами и успешную реализацию совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидеры России и Узбекистана выразили удовлетворение динамикой двустороннего сотрудничества, которое активно развивается по всем направлениям. Они подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении стратегического партнерства, активизации взаимодействия по линии правительств, профильных министерств и ведомств двух стран.
21 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел переговоры с Мирзиёевым. До этого СМИ писали о разговоре президентов двух стран 19 декабря 2024 г. Тогда Мирзиёев выразил Путину соболезнования из-за гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова. Разговор состоялся по инициативе Узбекистана.
Мирзиёев также поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам 2024 г. Лидеры подтвердили стремление развивать взаимовыгодные связи между государствами по всем направлениям.