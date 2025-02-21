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Лавров призвал учитывать первопричины кризиса на Украине

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал учитывать первопричины украинского кризиса в работе Группы друзей мира стран Глобального Юга. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Бразилии Мауро Виейра на полях G20 в Йоханнесбурге.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали взаимодействие РФ и Бразилии. Затронули и ряд актуальных вопросов международной повестки. Глава МИД РФ проинформировал своего бразильского коллегу о результатах российских переговоров с американской стороной, которые проходили в Эр-Рияде.

«Лавров привлек внимание к необходимости учета первопричин украинского кризиса в работе созданной при участии Бразилии Группы друзей мира стран Глобального Юга», – пояснили в пресс-службе МИД РФ.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продолжалась 4,5 часа. После ее завершения Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Первой договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве. Прошлый российский посол Анатолий Антонов завершил свою миссию в октябре 2024 г. А новый после этого не был назначен. 20 февраля в ТАСС со ссылкой на источник в российском парламенте сообщили, что новые послы РФ и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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