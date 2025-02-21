Лавров призвал учитывать первопричины кризиса на Украине

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продолжалась 4,5 часа. После ее завершения Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Первой договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве. Прошлый российский посол Анатолий Антонов завершил свою миссию в октябре 2024 г. А новый после этого не был назначен. 20 февраля в ТАСС со ссылкой на источник в российском парламенте сообщили, что новые послы РФ и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям.