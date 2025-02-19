ТАСС: новые послы РФ и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям
Новые послы России и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском парламенте.
По его словам, это «фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений».
О том, что Россия и США договорились о назначении послов, 18 февраля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Эр-Рияде с представителями американской администрации.
В октябре 2024 г. стало известно, что российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою миссию и вернулся в Москву. На посту посла России в США он работал с 2017 г. «Ведомости» еще в октябре 2024 г. писали, что новым российским посланником, вероятно, станет глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. Но пока официальных подтверждений этой информации не было.
Нынешний посол США в России Линн Трейси была назначена еще при администрации президента Джо Байдена и продолжает исполнять обязанности. Но «Коммерсантъ» 17 февраля сообщил, что на пост американского посла в России предложили Ричарда Норланда. Он ранее возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане.