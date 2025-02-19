ТАСС: новые послы РФ и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям

В октябре 2024 г. стало известно, что российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою миссию и вернулся в Москву. На посту посла России в США он работал с 2017 г. «Ведомости» еще в октябре 2024 г. писали, что новым российским посланником, вероятно, станет глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. Но пока официальных подтверждений этой информации не было.