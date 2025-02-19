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ТАСС: новые послы РФ и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям

Ведомости

Новые послы России и США в ближайшее время приступят к своим обязанностям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском парламенте.

По его словам, это «фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений».

О том, что Россия и США договорились о назначении послов, 18 февраля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Эр-Рияде с представителями американской администрации.

В октябре 2024 г. стало известно, что российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою миссию и вернулся в Москву. На посту посла России в США он работал с 2017 г. «Ведомости» еще в октябре 2024 г. писали, что новым российским посланником, вероятно, станет глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. Но пока официальных подтверждений этой информации не было.

Нынешний посол США в России Линн Трейси была назначена еще при администрации президента Джо Байдена и продолжает исполнять обязанности. Но «Коммерсантъ» 17 февраля сообщил, что на пост американского посла в России предложили Ричарда Норланда. Он ранее возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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