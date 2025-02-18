«Коммерсантъ»: на пост американского посла в России предложили Ричарда Норланда
Вашингтон направил Москве запрос на согласование спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда на пост американского посла в России, передает «Коммерсантъ».
«США также направили России запрос на агреман на человека, который должен возглавить их посольство в Москве вместо нынешнего посла Линн Трейси. Речь идет о 69-летнем спецпосланнике США по Ливии Ричарде Норланде», – говорится в материале.
При этом кандидатура Норланда была выдвинута еще администрацией демократа Джо Байдена, но новые власти не стали отзывать запрос. В прошлом Норланд возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане. Работал заместителем главы дипмиссии США в Афганистане и Латвии. У Норланда был опыт работы в Москве – в конце 1980-х он работал в посольстве США в СССР.
Associated Press со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио сообщило, что по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде 18 февраля стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.
Участие в переговорах в Саудовской Аравии приняли Рубио, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В зале проведения переговоров также находились гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Дмитрий Балакин и советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков.