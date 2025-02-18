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«Коммерсантъ»: на пост американского посла в России предложили Ричарда Норланда

Ведомости

Вашингтон направил Москве запрос на согласование спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда на пост американского посла в России, передает «Коммерсантъ».

«США также направили России запрос на агреман на человека, который должен возглавить их посольство в Москве вместо нынешнего посла Линн Трейси. Речь идет о 69-летнем спецпосланнике США по Ливии Ричарде Норланде», – говорится в материале.

При этом кандидатура Норланда была выдвинута еще администрацией демократа Джо Байдена, но новые власти не стали отзывать запрос. В прошлом Норланд возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане. Работал заместителем главы дипмиссии США в Афганистане и Латвии. У Норланда был опыт работы в Москве – в конце 1980-х он работал в посольстве США в СССР. 

Associated Press со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио сообщило, что по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде 18 февраля стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

Участие в переговорах в Саудовской Аравии приняли Рубио, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В зале проведения переговоров также находились гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Дмитрий Балакин и советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков.

Дмитриев по итогам встречи заявил, что переговоры в Эр-Рияде прошли уважительно и позитивно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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