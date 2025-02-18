«Коммерсантъ»: на пост американского посла в России предложили Ричарда Норланда

При этом кандидатура Норланда была выдвинута еще администрацией демократа Джо Байдена, но новые власти не стали отзывать запрос. В прошлом Норланд возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане. Работал заместителем главы дипмиссии США в Афганистане и Латвии. У Норланда был опыт работы в Москве – в конце 1980-х он работал в посольстве США в СССР.