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Лавров: Россия не обсуждает снятие санкций в рамках переговоров по Украине

Министр назвал их нарушением принципов, которые Запад закладывал в мировую экономику
Ведомости

Россия не затрагивает тему снятия санкций в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания G20 в Йоханнесбурге.

«Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику», – уточнил Лавров (цитата по ТАСС).

По его словам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте наставляет президента Украины Владимира Зеленского стоять на своем и подчеркивает недопустимость даже намеков на возможность смягчения позиции и «территориальных уступок» до начала урегулирования конфликта. Министр заметил, что Рютте ведет себя так, будто является президентом крупной державы, а не чиновником, обязанным отражать консенсус всех участников альянса.

Лавров также обратил внимание на сообщения о том, что ряд западных компаний выразили готовность возобновить бизнес в России. По мнению министра, российский экономический блок правильно отреагировал на это. За годы гибридной войны, включая санкции, Россия сделала многое, чтобы придать мощный импульс развитию собственных отраслей, в которых до недавнего времени зависела от США, Евросоюза, Японии и других стран. Это позволило осознать, как полезно для экономики страны осваивать свои технологии, которые в некоторых случаях превосходят западные аналоги. Лавров указал, что иностранные компании не надо «отваживать от российского рынка», но их стоит допускать лишь в те отрасли, которые не будут создавать риски для российской экономики.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. в отношении России были введены масштабные санкции, и ряд зарубежных компаний покинули страну. Среди них в том числе американский производитель авиационной, космической и военной техники Boeing, производитель потребительских товаров Unilever, немецкий автоконцерн Volkswagen, американский производитель обуви и одежды Nike и сеть ресторанов быстрого питания McDonald's и др.

21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству отрегулировать возвращение компаний, ушедших в прошлом с российского рынка. По его словам, при решении этого вопроса следует действовать аккуратно, «создавая и оставляя преимущества для собственных производителей». Глава государства призвал правительство внимательно отнестись к данной задаче, «чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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