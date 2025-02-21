Лавров: Россия не обсуждает снятие санкций в рамках переговоров по Украине

Лавров: Россия не обсуждает снятие санкций в рамках переговоров по УкраинеМинистр назвал их нарушением принципов, которые Запад закладывал в мировую экономику
Россия не затрагивает тему снятия санкций в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания G20 в Йоханнесбурге.
«Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику», – уточнил Лавров (цитата по ТАСС).
По его словам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте наставляет президента Украины Владимира Зеленского стоять на своем и подчеркивает недопустимость даже намеков на возможность смягчения позиции и «территориальных уступок» до начала урегулирования конфликта. Министр заметил, что Рютте ведет себя так, будто является президентом крупной державы, а не чиновником, обязанным отражать консенсус всех участников альянса.
Лавров также обратил внимание на сообщения о том, что ряд западных компаний выразили готовность возобновить бизнес в России. По мнению министра, российский экономический блок правильно отреагировал на это. За годы гибридной войны, включая санкции, Россия сделала многое, чтобы придать мощный импульс развитию собственных отраслей, в которых до недавнего времени зависела от США, Евросоюза, Японии и других стран. Это позволило осознать, как полезно для экономики страны осваивать свои технологии, которые в некоторых случаях превосходят западные аналоги. Лавров указал, что иностранные компании не надо «отваживать от российского рынка», но их стоит допускать лишь в те отрасли, которые не будут создавать риски для российской экономики.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. в отношении России были введены масштабные санкции, и ряд зарубежных компаний покинули страну. Среди них в том числе американский производитель авиационной, космической и военной техники Boeing, производитель потребительских товаров Unilever, немецкий автоконцерн Volkswagen, американский производитель обуви и одежды Nike и сеть ресторанов быстрого питания McDonald's и др.
21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству отрегулировать возвращение компаний, ушедших в прошлом с российского рынка. По его словам, при решении этого вопроса следует действовать аккуратно, «создавая и оставляя преимущества для собственных производителей». Глава государства призвал правительство внимательно отнестись к данной задаче, «чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции».