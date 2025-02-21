Лавров также обратил внимание на сообщения о том, что ряд западных компаний выразили готовность возобновить бизнес в России. По мнению министра, российский экономический блок правильно отреагировал на это. За годы гибридной войны, включая санкции, Россия сделала многое, чтобы придать мощный импульс развитию собственных отраслей, в которых до недавнего времени зависела от США, Евросоюза, Японии и других стран. Это позволило осознать, как полезно для экономики страны осваивать свои технологии, которые в некоторых случаях превосходят западные аналоги. Лавров указал, что иностранные компании не надо «отваживать от российского рынка», но их стоит допускать лишь в те отрасли, которые не будут создавать риски для российской экономики.