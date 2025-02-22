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Армии обороны Израиля передали в секторе Газа двоих заложников

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» освободила еще двоих израильских заложников, они переданы силам армии обороны Израиля и агентства безопасности Израиля (ISA), сообщается в Telegram-канале израильских военных.

«Двое возвращающихся заложников только что были переданы силам армии обороны Израиля и ISA в секторе Газа», – говорится в сообщении.

Освобожденных пленных доставят на территорию Израиля, где они пройдут первоначальное медицинское обследование. Позднее израильские военные сообщили, что мужчины пересекли границу Израиля и направляются в пункт первоначального приема на юге страны, где встретятся с родственниками. По информации ЦАХАЛ, военные в ближайшее время должны встретить еще нескольких заложников.

22 февраля были освобождены 40-летний Таль Шохам и 38-летний Авера Менгисту, уточняет The Times of Israel. По данным издания, Шохам был похищен из дома родителей его жены в кибуце Беэри 7 октября 2023 г. Менгисту же находился в плену у «Хамаса» в течение десяти лет. Ожидается, что группировка освободит в субботу еще четырех заложников – Омера Шем Това, Элию Коэна, Омера Венкерта и Хишама аль-Саида.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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