Армии обороны Израиля передали в секторе Газа двоих заложников

22 февраля были освобождены 40-летний Таль Шохам и 38-летний Авера Менгисту, уточняет The Times of Israel. По данным издания, Шохам был похищен из дома родителей его жены в кибуце Беэри 7 октября 2023 г. Менгисту же находился в плену у «Хамаса» в течение десяти лет. Ожидается, что группировка освободит в субботу еще четырех заложников – Омера Шем Това, Элию Коэна, Омера Венкерта и Хишама аль-Саида.