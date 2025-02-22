Армии обороны Израиля передали в секторе Газа двоих заложников
Палестинская группировка «Хамас» освободила еще двоих израильских заложников, они переданы силам армии обороны Израиля и агентства безопасности Израиля (ISA), сообщается в Telegram-канале израильских военных.
«Двое возвращающихся заложников только что были переданы силам армии обороны Израиля и ISA в секторе Газа», – говорится в сообщении.
Освобожденных пленных доставят на территорию Израиля, где они пройдут первоначальное медицинское обследование. Позднее израильские военные сообщили, что мужчины пересекли границу Израиля и направляются в пункт первоначального приема на юге страны, где встретятся с родственниками. По информации ЦАХАЛ, военные в ближайшее время должны встретить еще нескольких заложников.
22 февраля были освобождены 40-летний Таль Шохам и 38-летний Авера Менгисту, уточняет The Times of Israel. По данным издания, Шохам был похищен из дома родителей его жены в кибуце Беэри 7 октября 2023 г. Менгисту же находился в плену у «Хамаса» в течение десяти лет. Ожидается, что группировка освободит в субботу еще четырех заложников – Омера Шем Това, Элию Коэна, Омера Венкерта и Хишама аль-Саида.