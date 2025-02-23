Трамп возмутился выплатам людям старше 140 лет
Президент США Дональд Трамп заявил о масштабных злоупотреблениях в системе социального обеспечения, напомнив о том, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст в официальных документах превышает 140-летний рубеж. Об этом он рассказал на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне, транслировавшейся на YouTube-канале PBS.
По его словам, среди получателей пособий встречаются люди возрастом от 140 до 149 лет, 1,3 млн человек – старше 150 лет.
«У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд. Наша страна существует 250 лет, а он, оказался, старше Америки», – сказал Трамп.
Такая ситуация, по мнению Трампа, является следствием широкомасштабного мошенничества, зародившегося при предыдущем руководстве страны. Трамп рассказал, что его администрация уже начала проверку «фейковых долгожителей». Ее цель – прекратить необоснованную трату средств, принадлежащих американским налогоплательщикам.
17 февраля предприниматель и глава департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илон Маск сообщил, что, согласно базе данных социального обеспечения, число американцев, которые получают соцвыплаты, намного превышает число граждан США. В таблице, приведенной Маском в соцсети X, указано, что в системе фигурируют лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определены возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет. В сообщении Маск высмеял этот факт сказав, что в США, должно быть, «много вампиров, получающих соцобеспечение».