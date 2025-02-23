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Трамп возмутился выплатам людям старше 140 лет

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабных злоупотреблениях в системе социального обеспечения, напомнив о том, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст в официальных документах превышает 140-летний рубеж. Об этом он рассказал на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне, транслировавшейся на YouTube-канале PBS.

По его словам, среди получателей пособий встречаются люди возрастом от 140 до 149 лет, 1,3 млн человек – старше 150 лет.

«У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд. Наша страна существует 250 лет, а он, оказался, старше Америки», – сказал Трамп.

Такая ситуация, по мнению Трампа, является следствием широкомасштабного мошенничества, зародившегося при предыдущем руководстве страны. Трамп рассказал, что его администрация уже начала проверку «фейковых долгожителей». Ее цель – прекратить необоснованную трату средств, принадлежащих американским налогоплательщикам.

17 февраля предприниматель и глава департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илон Маск сообщил, что, согласно базе данных социального обеспечения, число американцев, которые получают соцвыплаты, намного превышает число граждан США. В таблице, приведенной Маском в соцсети X, указано, что в системе фигурируют лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определены возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет. В сообщении Маск высмеял этот факт сказав, что в США, должно быть, «много вампиров, получающих соцобеспечение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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