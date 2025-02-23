Великобритания анонсировала крупнейший пакет санкций против России
Великобритания представит новые масштабные антироссийские санкции к трехлетию с начала конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, передает LBC.
Лэмми пояснил, что цель ограничений – ударить по доходам и военным мощностям России. Он добавил, что Великобритания продолжит работать с американскими и европейскими партнерами для достижения «устойчивого, справедливого мира», но подчеркнул, что Украина должна принять в этом участие.
5 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Лэмми. Стороны обсуждали перспективы развития партнерских отношений между странами. Зеленский отметил, что особое внимание было уделено согласованию совместных действий с союзниками, вопросам обеспечения безопасности и антироссийским санкциям. Также обсуждались возможности использования замороженных российских активов в интересах Украины.