Великобритания анонсировала крупнейший пакет санкций против России

Лэмми пояснил, что цель ограничений – ударить по доходам и военным мощностям России. Он добавил, что Великобритания продолжит работать с американскими и европейскими партнерами для достижения «устойчивого, справедливого мира», но подчеркнул, что Украина должна принять в этом участие.