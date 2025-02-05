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Зеленский провел встречу с главой МИД Великобритании

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. Стороны обсуждали перспективы развития партнерских отношений между странами. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что особое внимание было уделено согласованию совместных действий с союзниками, вопросам обеспечения безопасности и антироссийским санкциям. Также обсуждались возможности использования замороженных российских активов в интересах Украины.

«Ценим финансовую помощь Британии для развития украинского оборонного производства, – написал Зеленский. – Это очень важно для усиления позиций нашей страны на пути к установлению справедливого и длительного мира».

5 февраля президент Украины продлил сроки военного положения и мобилизации до 9 мая. Они были введены с 24 февраля 2022 г. и с тех пор неоднократно продлевались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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