Зеленский провел встречу с главой МИД Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. Стороны обсуждали перспективы развития партнерских отношений между странами. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что особое внимание было уделено согласованию совместных действий с союзниками, вопросам обеспечения безопасности и антироссийским санкциям. Также обсуждались возможности использования замороженных российских активов в интересах Украины.
«Ценим финансовую помощь Британии для развития украинского оборонного производства, – написал Зеленский. – Это очень важно для усиления позиций нашей страны на пути к установлению справедливого и длительного мира».
5 февраля президент Украины продлил сроки военного положения и мобилизации до 9 мая. Они были введены с 24 февраля 2022 г. и с тех пор неоднократно продлевались.