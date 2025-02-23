Медведев призвал не допустить реванша нацизма
Россия должна сделать невозможным реванш нацизма на планете, сохранить историческую память и сделать все для процветания Родины, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по случаю Дня защитника Отечества.
Медведев в публикации напомнил о причинах решения России начать спецоперацию на Украине. По его словам, это было необходимо, чтобы была «окончательно пройдена точка невозврата» в противостоянии с Западом. В результате этого трудного, но верного решения, как отметил зампред Совбеза, россияне сплотились и выстояли с борьбе с врагом, но «война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно». В рядах противника царят ужас и паника, считает Медведев.
«В бессильной злобе, в агонии они способны на все. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни. Сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле», – написал он.
Медведев также заявил о необходимости «сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать все для ее процветания» во имя детей, внуков и «великого будущего России». Политик назвал 23 февраля символом памяти, славы и гордости Отчизной, а также «нашей полной уверенности в Победе» и напомнил, что в этом году россияне отмечают праздник в Год защитника Отечества.