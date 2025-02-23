Медведев призвал не допустить реванша нацизма

Медведев в публикации напомнил о причинах решения России начать спецоперацию на Украине. По его словам, это было необходимо, чтобы была «окончательно пройдена точка невозврата» в противостоянии с Западом. В результате этого трудного, но верного решения, как отметил зампред Совбеза, россияне сплотились и выстояли с борьбе с врагом, но «война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно». В рядах противника царят ужас и паника, считает Медведев.