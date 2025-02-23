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Медведев призвал не допустить реванша нацизма

Ведомости

Россия должна сделать невозможным реванш нацизма на планете, сохранить историческую память и сделать все для процветания Родины, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по случаю Дня защитника Отечества.

Медведев в публикации напомнил о причинах решения России начать спецоперацию на Украине. По его словам, это было необходимо, чтобы была «окончательно пройдена точка невозврата» в противостоянии с Западом. В результате этого трудного, но верного решения, как отметил зампред Совбеза, россияне сплотились и выстояли с борьбе с врагом, но «война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно». В рядах противника царят ужас и паника, считает Медведев.

«В бессильной злобе, в агонии они способны на все. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни. Сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле», – написал он.

Медведев также заявил о необходимости «сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать все для ее процветания» во имя детей, внуков и «великого будущего России». Политик назвал 23 февраля символом памяти, славы и гордости Отчизной, а также «нашей полной уверенности в Победе» и напомнил, что в этом году россияне отмечают праздник в Год защитника Отечества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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