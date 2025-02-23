Маск потребовал от госслужащих отчитаться о работе за неделю или уйти в отставку

Письма были отправлены вечером 22 февраля, пишет со ссылкой на документ Reuters. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили, в частности, сотрудники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. По данным агентства, для подготовки отчета и ответа им дали время до понедельника, 24 февраля.