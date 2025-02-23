Маск потребовал от госслужащих отчитаться о работе за неделю или уйти в отставку
Администрация президента США Дональда Трампа разослала федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Обращения поступили после заявления главы департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илона Маска. Тот предупредил в X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению.
«Все федеральные служащие вскоре получат электронное письмо с просьбой объяснить, что они сделали на прошлой неделе. Отказ от ответа будет расценен как отставка», – писал Маск.
Письма были отправлены вечером 22 февраля, пишет со ссылкой на документ Reuters. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили, в частности, сотрудники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. По данным агентства, для подготовки отчета и ответа им дали время до понедельника, 24 февраля.
«Неясно, на каком правовом основании Маск может уволить федеральных служащих, если они не ответят на его запрос, и что произойдет с сотрудниками, которые не смогут подробно описать конфиденциальную работу», – пишет агентство.
Некоторые госслужащие выразили возмущение после получения электронного письма, а профсоюз работников госучреждений США (AFGE) заявил о готовности оспаривать любые «незаконные увольнения». Администрация президента и Маск, считают в организации, снова продемонстрировали «полное презрение к федеральным служащим и критически важным услугам, которые они предоставляют американскому народу».
Действия команды Трампа по снижению государственных расходов через сокращение рабочей силы уже привели к несистемным увольнениям и, как следствие, к многочисленным ошибкам, указывает Reuters. Неизбирательные сокращения затронули и рабочие места, которые не финансируются налогоплательщиками. По данным агентства, некоторые федеральные структуры отправили своим сотрудникам обращения с рекомендацией не отвечать на электронное письмо в течение выходных, поскольку пока они оценивают его обоснованность и «разрабатывают протокол реагирования».