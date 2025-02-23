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Маск потребовал от госслужащих отчитаться о работе за неделю или уйти в отставку

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа разослала федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Обращения поступили после заявления главы департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илона Маска. Тот предупредил в X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению.

«Все федеральные служащие вскоре получат электронное письмо с просьбой объяснить, что они сделали на прошлой неделе. Отказ от ответа будет расценен как отставка», – писал Маск.

Письма были отправлены вечером 22 февраля, пишет со ссылкой на документ Reuters. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили, в частности, сотрудники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. По данным агентства, для подготовки отчета и ответа им дали время до понедельника, 24 февраля.

«Неясно, на каком правовом основании Маск может уволить федеральных служащих, если они не ответят на его запрос, и что произойдет с сотрудниками, которые не смогут подробно описать конфиденциальную работу», – пишет агентство.

Некоторые госслужащие выразили возмущение после получения электронного письма, а профсоюз работников госучреждений США (AFGE) заявил о готовности оспаривать любые «незаконные увольнения». Администрация президента и Маск, считают в организации, снова продемонстрировали «полное презрение к федеральным служащим и критически важным услугам, которые они предоставляют американскому народу».

Действия команды Трампа по снижению государственных расходов через сокращение рабочей силы уже привели к несистемным увольнениям и, как следствие, к многочисленным ошибкам, указывает Reuters. Неизбирательные сокращения затронули и рабочие места, которые не финансируются налогоплательщиками. По данным агентства, некоторые федеральные структуры отправили своим сотрудникам обращения с рекомендацией не отвечать на электронное письмо в течение выходных, поскольку пока они оценивают его обоснованность и «разрабатывают протокол реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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